Barcellona | Tebas | «Rimediato alle perdite | possono prendere Lewandowski»

(Di giovedì 23 giugno 2022) Javier, presidente della Liga, fa il punto sulla situazione economica del: le sue dichiarazioni Javierha concesso un’intervista ai microfoni di Tiempo de Juego. LE PAROLE – «Ilha approvato in assemblea modalità per rimediare, ora devono renderle esecutive e andare avanti con la vendita di BLM e con il tema dei diritti tv. Loro conoscono i numeri e quanto potranno ottenere, quindicomprare Robert, Bernardo Silva e chi vogliono loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È la grande battaglia diche negli ultimi cinque anni ha assistito alla fuga dalprima di Neymar e poi di Messi, e alla fine alla rinuncia del Real Madrid al fuoriclasse francese. ...Io non mi sento appoggiato da, piuttosto mi sento danneggiato. Abbiamo una causa contro la ... Difesa del'Il Barça è un club serio che come noi ha denunciato questa situazione di ... Barcellona, parla Tebas: 'Ora possono comprare Lewandowski, hanno rimediato alle perdite' Javier Tebas, presidente della Liga, dopo le recenti dichiarazioni in cui sosteneva l'impossibilità del Barcellona - a causa della situazione finanziaria - di ingaggiare Robert Lewandowski, ha cambiat ...Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato della situazione economico-finanziaria del Barcellona: le sue parole fanno tremare i tifosi azzurri.