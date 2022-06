Aurora Ramazzotti svela il doloroso retroscena del passato | “Avevo solo 14 anni”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 23 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta il suo “dramma” personale di quando erauna ragazzina: non è stato facile per lei. La 25enne oggi è una giovane donna sicura di sé e molto determinata ma, in, non è stato facile per lei essere la “figlia di”: ecco che cos’hato in merito.è sempre