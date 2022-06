Aurora e Michelle Hunziker insieme nel nuovo video di Eros Ramazzotti: “L’amore l’unica cosa che conta” (Di giovedì 23 giugno 2022) Per anni i fan di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti hanno sperato che facessero pace e che fossero di nuovo sereni, anche se non necessariamente una famiglia. Certo ci sono i nostalgici che ancora sperano in un ritorno di coppia, difficile ma non impossibile! In ogni caso, tra i due ex, adesso le cose vanno davvero molto bene tanto che Eros Ramazzotti che negli ultimi due anni è stato impegnatissimo nel lavoro del suo nuovo disco, ha fatto una scelta molto importante. Ha voluto in uno dei video dei suoi brani, sia Michelle Hunziker che Aurora Ramazzotti. Per Michelle, a 26 anni di distanza da Più bella cosa, un ritorno in grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) Per anni i fan die dihanno sperato che facessero pace e che fossero disereni, anche se non necessariamente una famiglia. Certo ci sono i nostalgici che ancora sperano in un ritorno di coppia, difficile ma non impossibile! In ogni caso, tra i due ex, adesso le cose vanno davvero molto bene tanto cheche negli ultimi due anni è stato impegnatissimo nel lavoro del suodisco, ha fatto una scelta molto importante. Ha voluto in uno deidei suoi brani, siache. Per, a 26 anni di distanza da Più bella, un ritorno in grande ...

