Atletico Madrid, un centrocampista per Simeone: arriva dalla Bundesliga! (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Atletico Madrid di Diego Simeone muove i primi passi in questa sessione di calciomercato e mette a segno un colpo eccezionale a centrocampo. Dopo aver salutato Hector Herrera, che nella prossima stagione giocherà con la maglia dello Houston Dynamo in MLS, il club spagnolo si è messo alla ricerca del sostituto e l’ha trovato. Come riporta Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, i Colchoneros hanno raggiunto un accordo totale con il centrocampista belga Axel Witsel, che firmerà un contratto valido fino a giugno 2023. Axel Witsel Borussia Dortmund Atletico Madrid Il classe ’89, accostato spesso alla Juventus, si trasferirà a Madrid a parametro zero. Dopo quattro stagioni con la maglia del Borussia Dortmund, infatti, non rinnoverà il proprio contratto e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) L’di Diegomuove i primi passi in questa sessione di calciomercato e mette a segno un colpo eccezionale a centrocampo. Dopo aver salutato Hector Herrera, che nella prossima stagione giocherà con la maglia dello Houston Dynamo in MLS, il club spagnolo si è messo alla ricerca del sostituto e l’ha trovato. Come riporta Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, i Colchoneros hanno raggiunto un accordo totale con ilbelga Axel Witsel, che firmerà un contratto valido fino a giugno 2023. Axel Witsel Borussia DortmundIl classe ’89, accostato spesso alla Juventus, si trasferirà aa parametro zero. Dopo quattro stagioni con la maglia del Borussia Dortmund, infatti, non rinnoverà il proprio contratto e ...

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : TMW - Kean pronto a salutare la Juventus. C'è il PSG, sondaggio dell'Atletico Madrid - GabrielePlatan7 : @VMilli93 Non è proprio l'opzione migliore per lui. A questo punto perché non va all'Atletico Madrid? - Vincenzo140893 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Moise Kean in uscita dalla Juve, trattativa col PSG. E sondaggio dell'Atletico Madrid - TuttoMercatoWeb : TMW - Moise Kean in uscita dalla Juve, trattativa col PSG. E sondaggio dell'Atletico Madrid - 7ettedecoppe : #atleti L' Atletico de Madrid mette #depaul sul #Mercato la #Roma avvisata, ma ci vogliono 50 mln #ufficiale,… -