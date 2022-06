Atletica: Marcell Jacobs si allena con lo Scudo Aerodinamico a Roma, obiettivo Mondiali (Di giovedì 23 giugno 2022) I problemi fisici sono ormai alle spalle, l’obiettivo è puntato. Marcell Jacobs ha annunciato che tornerà in gara sulla sua distanza, quella dei 100 metri piani, che l’ha portato al trionfo olimpico l’anno scorso, il prossimo 30 giugno in quel di Stoccolma. L’azzurro in questi giorni si sta preparando al rientro ufficiale (con occhi puntati però sull’obiettivo stagionale, quello dei Mondiali di Eugene). allenamenti intensi per Jacobs presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto in Roma: per lui test con lo Scudo Aerodinamico realizzato dall’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) I problemi fisici sono ormai alle spalle, l’è puntato.ha annunciato che tornerà in gara sulla sua distanza, quella dei 100 metri piani, che l’ha portato al trionfo olimpico l’anno scorso, il prossimo 30 giugno in quel di Stoccolma. L’azzurro in questi giorni si sta preparando al rientro ufficiale (con occhi puntati però sull’stagionale, quello deidi Eugene).menti intensi perpresso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto in: per lui test con lorealizzato dall’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. Foto: Lapresse

