Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 18. Spiccano Furlani, Longobardi e Galuppi (Di giovedì 23 giugno 2022) Antonio Andreazzi, vicedirettore tecnico per l’attività giovanile della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 18, che andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 4 al 7 luglio. Ben 53 azzurri (30 ragazzi, 23 ragazze), nati tra il 2005 e il 2005, sbarcheranno in terra santa per cercare di essere assoluti protagonisti in questa rassegna continentale di categoria. Spiccano in particolari tre nomi di lusso. Mattia Furlani ha scelto in salto in alto (2.16 metri lo scorso weekend, è capolista mondiale stagionale), mentre non lo vedremo all’opera nel salto in lungo (7.87 nel fine settimana). Eduardo Longobardi andrà a caccia del colpaccio sui 200 metri, dove è leader europeo dell’anno con il 20.98 corso a Milano. Da seguire anche Ludovica ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Antonio Andreazzi, vicedirettore tecnico per l’attività giovanile della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli18, che andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 4 al 7 luglio. Ben 53 azzurri (30 ragazzi, 23 ragazze), nati tra il 2005 e il 2005, sbarcheranno in terra santa per cercare di essere assoluti protagonisti in questa rassegna continentale di categoria.in particolari tre nomi di lusso. Mattiaha scelto in salto in alto (2.16 metri lo scorso weekend, è capolista mondiale stagionale), mentre non lo vedremo all’opera nel salto in lungo (7.87 nel fine settimana). Eduardoandrà a caccia del colpaccio sui 200 metri, dove è leader europeo dell’anno con il 20.98 corso a Milano. Da seguire anche Ludovica ...

