Assegnazioni provvisorie | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Venerdì 24 giugno alle 15 | 00

Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Venerdì 24… - ProDocente : Assegnazioni provvisorie 2022/23, come richiedere le cattedre orario esterne – VIDEO TUTORIAL - ProDocente : Assegnazioni provvisorie 2022/23, come compilare la sezione “Preferenze”- VIDEO TUTORIAL - ProDocente : Assegnazioni provvisorie, chi è in part time può avere anche uno spezzone - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie e utilizzazione docenti 2022, la guida COMPLETA alla domanda passo dopo passo [VIDEO TUTOR… -

I docenti che si trovano in condizione di part time per un numero di ore inferiori all'orario cattedra, possono ricevere anche un assegnazione provvisoria su uno spezzone di un numero di ore pari a ...Lo strumento dellegarantisce una tranquillità e serenità nel nostro lavoro. Arriviamo già stremati in queste condizioni, specialmente sul sostegno ', dichiara Raffaele Luiso ...Manifestazione a Roma davanti la sede del Ministero dell’Istruzione a Viale Trastevere: a protestare sono i docenti assunti in ruolo da Gps che non possono fare domanda di utilizzazione e assegnazione ...I sindacati inviano una nota al Ministero per chiedere di estendere la mobilità annuale anche per gli immessi in ruolo I fascia GPS.