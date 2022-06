Assange, la moglie: “Perquisito e trasferito dopo firma estradizione” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Julian Assange è stato Perquisito e trasferito il giorno in cui il ministro dell’Interno britannico, Priti Patel, ha firmato il decreto per la sua estradizione negli Stati Uniti. La denuncia arriva dalla moglie, Stella Assange secondo cui al fondatore di WikiLeaks è stato detto che sarebbe stato trasferito in un’altra cella – poi risultata essere completamente spoglia – “per la sua stessa protezione”. Assange, attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, non ha avuto visite nel fine settimana successivo all’annuncio di venerdì scorso. ”La prigione è un’umiliazione costante, ma quanto accaduto venerdì è stato particolarmente crudele”, ha dichiarato Stella Assange. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Julianè statoil giorno in cui il ministro dell’Interno britannico, Priti Patel, hato il decreto per la suanegli Stati Uniti. La denuncia arriva dalla, Stellasecondo cui al fondatore di WikiLeaks è stato detto che sarebbe statoin un’altra cella – poi risultata essere completamente spoglia – “per la sua stessa protezione”., attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, non ha avuto visite nel fine settimana successivo all’annuncio di venerdì scorso. ”La prigione è un’umiliazione costante, ma quanto accaduto venerdì è stato particolarmente crudele”, ha dichiarato Stella. ...

