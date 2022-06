Arriva l’annuncio ufficiale, Capellini al Benevento a titolo definitivo (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La fumata bianca annunciata è Arrivata. Riccardo Capellini è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Benevento. La società di via Santa Colomba ha ufficializzato con una breve nota stampa l’arrivo in giallorosso, a titolo definitivo, del difensore prelevato dalla Juventus. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Riccardo Capellini.Il difensore classe 2000 di Cremona giunge nel Sannio dopo aver indossato le maglie della Pistoiese, JuventusU23 e del Club Deportivo Mirandès“. Trattativa confermata dalla stessa società bianconera con un post sul profilo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La fumata bianca annunciata èta. Riccardoè a tutti gli effetti un nuovo calciatore del. La società di via Santa Colomba ha ufficializzato con una breve nota stampa l’arrivo in giallorosso, a, del difensore prelevato dalla Juventus. “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per aver acquisito ale prestazioni sportive di Riccardo.Il difensore classe 2000 di Cremona giunge nel Sannio dopo aver indossato le maglie della Pistoiese, JuventusU23 e del Club Deportivo Mirandès“. Trattativa confermata dalla stessa società bianconera con un post sul profilo ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, arriva il #vaccino aggiornato per le varianti #Omicron. L'annuncio di Moderna: 'Protezione più duratura'. - ME0WSANIE : @youneedtobeyou_ IO NON VEDO NESSUNO PARLARNE IN TL HELP ma potrebbe essere alla fine tra l’annuncio del cb e poi q… - zazoomblog : Ha vinto l’Europa League con l’Eintracht arriva l’annuncio a sorpresa: “Mi ritiro!” - #vinto #l’Europa #League #l’… - infoitsport : Ha vinto l’Europa League con l’Eintracht, arriva l’annuncio a sorpresa: “Mi ritiro!” - OfficialGattara : @Violet_Said Guarda lascia sta, metti un annuncio per un posto in segreteria e ti arriva il CV di quello che vuole… -