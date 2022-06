Arrestato attore di Un Posto al Sole, Scoperta stanza degli orrori a casa, Ecco cosa nascondeva. Fan distrutti (Di giovedì 23 giugno 2022) Ciro Di Mario è stato Arrestato per spaccio di droga. Il pubblico italiano lo conosce per la sua presenza in famose fiction della Rai, come Un Posto al Sole e Un medico in famiglia. Ma la sua carriera è cominciata già nel 1998, quando Raffaella Carrà lo scelse come uno dei boy di Carramba che sorpresa. Tra i ragazzi presenti in trasmissione, lui si è contraddistinto per la sua bellezza e la sua voglia di mettersi in gioco, utilizzando il suo aitante fisico per avere successo. Ma il salto di qualità è avvenuto solamente dopo qualche anno. Per la precisione undici anni dopo, quando è diventato presentatore di Diario di viaggio nel 2009. Ciro Di Mario ha portato sul piccolo schermo la sua più grande passione, quella di viaggiare. In Diario di viaggio condivideva con i telespettatori le sue avventure in giro per il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 giugno 2022) Ciro Di Mario è statoper spaccio di droga. Il pubblico italiano lo conosce per la sua presenza in famose fiction della Rai, come Unale Un medico in famiglia. Ma la sua carriera è cominciata già nel 1998, quando Raffaella Carrà lo scelse come uno dei boy di Carramba che sorpresa. Tra i ragazzi presenti in trasmissione, lui si è contraddistinto per la sua bellezza e la sua voglia di mettersi in gioco, utilizzando il suo aitante fisico per avere successo. Ma il salto di qualità è avvenuto solamente dopo qualche anno. Per la precisione undici anni dopo, quando è diventato presentatore di Diario di viaggio nel 2009. Ciro Di Mario ha portato sul piccolo schermo la sua più grande passione, quella di viaggiare. In Diario di viaggio condivideva con i telespettatori le sue avventure in giro per il ...

