(Di giovedì 23 giugno 2022) Il 29 giugno lacantante (ex Matia Bazar) andrà in scena insieme a Lucilla Giagnoni per «Bergamo» al Lazzaretto con «Mater spiritualis et corporalis». Evento di apertura di «Lazzaretto Estate» 2022 einaugurazione del cartellone del Festival che compie vent’anni

Pubblicità

GammaStereoRoma : Antonella Ruggiero - Da Lontano - _frangy_ : Se proprio vogliamo porci nell’ottica di user thegnomas misogino allora andava citata Antonella Ruggiero - PervyFlamingo : Immagina pensare di essere talmente espert@ di musica dal nominare Silvia Mezzanotte al posto di Antonella Ruggiero… - picchiasebino05 : Giuni russo insieme a Antonella Ruggiero la più bella voce italiana #Techetechete - ivory_avoria : Antonella Ruggiero - Matia Bazar 'Ti Sento' -

L'Eco di Bergamo

sarà sul palco dell'Auditorium Franco Alfano il 12 agosto alle 21.30 con un concerto che ripercorrerà i brani più amati della sua carriera (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo).C'è la musica: Chiara Civello il 13 luglio, Edoardo Vianello, che chiude la Festa patronale la sera del 17 luglio,il 28 luglio, Arthur Miles il 9 agosto, Mesagne in lirica sotto ... Antonella Ruggiero a «deSidera», la musica può farsi cura e la donna è un grande mistero Il 29 giugno la grande cantante (ex Matia Bazar) andrà in scena insieme a Lucilla Giagnoni per «deSidera Teatro Festival» al Lazzaretto con «Mater spiritualis et corporalis». Evento di apertura di «La ...Una cinquantina di appuntamenti dal 23 giugno al 24 settembre per il Festival di teatro che compie due decadi. Ne abbiamo parlato con i direttori artistici Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Po ...