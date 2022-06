Anne Hathaway: "Ecco quali celebrità emanano un''energia da p*ne grosso'" (Di giovedì 23 giugno 2022) Anne Hathaway, durante un'intervista recente, ha rivelato quali celebrità emanano 'energia da pene grosso', ovvero una particolare e non ostentatoria fiducia in se stessi. Avete mai sentito parlare dell'espressione recentemente menzionata da Anne Hathaway, la "big dick energy"? A livello letterale significa "energia da pene grosso" e vuol dire avere fiducia in se stessi senza essere troppo arroganti al riguardo, diciamo senza alcun tipo di ostentazione. La star ha recentemente rivelato chi, a suo modo di vedere, possiede questo invidiabile tratto. Durante una conversazione con Interview Magazine, alla Hathaway sono state poste domande da un certo numero di amici famosi e una di quelle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022), durante un'intervista recente, ha rivelatoda pene', ovvero una particolare e non ostentatoria fiducia in se stessi. Avete mai sentito parlare dell'espressione recentemente menzionata da, la "big dick energy"? A livello letterale significa "da pene" e vuol dire avere fiducia in se stessi senza essere troppo arroganti al riguardo, diciamo senza alcun tipo di ostentazione. La star ha recentemente rivelato chi, a suo modo di vedere, possiede questo invidiabile tratto. Durante una conversazione con Interview Magazine, allasono state poste domande da un certo numero di amici famosi e una di quelle ...

