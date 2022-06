Anna Tatangelo, la cantante ‘fatta fuori’ proprio da lui: è finita nel peggiore dei modi (Di giovedì 23 giugno 2022) Anna Tatangelo, una delle cantanti italiane più famose in assoluto, è stata esclusa da un evento speciale andato in onda su Rai 1 Anche se ormai è passato diverso tempo dalla separazione tra la Tatangelo ed il padre del suo unico figlio, le vicende legate a questa situazione continuano ad avere ripercussioni sul presente. Anna è stata legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio, artista che di recente ha festeggiato i trenta anni di carriera tramite un evento trasmesso in diretta televisiva. Anna Tatangelo (Websource)Il celebre cantante partenopeo ha guidato la serata a lui dedicata sulle frequenze di Rai 1, alla quale ha assistito oltre il 24% dei telespettatori. Lo spettacolo ha riscosso quindi un certo clamore mediatico, soprattutto per la presenza ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 23 giugno 2022), una delle cantanti italiane più famose in assoluto, è stata esclusa da un evento speciale andato in onda su Rai 1 Anche se ormai è passato diverso tempo dalla separazione tra laed il padre del suo unico figlio, le vicende legate a questa situazione continuano ad avere ripercussioni sul presente.è stata legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio, artista che di recente ha festeggiato i trenta anni di carriera tramite un evento trasmesso in diretta televisiva.(Websource)Il celebrepartenopeo ha guidato la serata a lui dedicata sulle frequenze di Rai 1, alla quale ha assistito oltre il 24% dei telespettatori. Lo spettacolo ha riscosso quindi un certo clamore mediatico, soprattutto per la presenza ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Tatangelo cancellata da D`Alessio: Anna mai stata menzionata nello show #tatangelo #cancellata #dalessio #anna… - zazoomblog : Tatangelo cancellata da D’Alessio: come mai Anna non è stata menzionata nello show di Gigi - #Tatangelo… - zazoomblog : Tatangelo cancellata da D’Alessio: come mai Anna non è stata menzionata nello show di Gigi - #Tatangelo #cancellata… - StraNotizie : Tatangelo cancellata da D’Alessio: come mai Anna non è stata menzionata nello show di Gigi - infoitcultura : Gigi D’Alessio spiazza su Anna Tatangelo/ La richiesta sorprendete per il concerto in piazza a Napoli -