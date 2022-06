Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati (e c’entrerebbe Gigi D’Alessio) (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembrava essere tornato il sereno tra Livio Cori e Anna Tatangelo, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla pagina ThePipolGossip, la coppia si sarebbe definitivamente lasciata. Dopo sei mesi di relazione, i due avevano deciso di interrompere la loro storia a causa di uno stile di vita inconciliabile. Ad un mese di distanza dalla rottura, però, Livio e Anna avevano deciso di riprovarci, ad una condizione: ai suoi sogni di gloria e alla sua carriera, Livio avrebbe sempre dovuto anteporre la fidanzata. Un patto che il rapper aveva accettato, ma che evidentemente non è bastato per salvare la loro storia. A scegliere di chiudere definitivamente la relazione, sarebbe stata la Tatangelo, il cui cuore non avrebbe mai smesso di battere per l’ex ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembrava essere tornato il sereno tra, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla pagina ThePipolGossip, la coppia si sarebbe definitivamente lasciata. Dopo sei mesi di relazione, i due avevano deciso di interrompere la loro storia a causa di uno stile di vita inconciliabile. Ad un mese di distanza dalla rottura, però,avevano deciso di riprovarci, ad una condizione: ai suoi sogni di gloria e alla sua carriera,avrebbe sempre dovuto anteporre la fidanzata. Un patto che il rapper aveva accettato, ma che evidentemente non è bastato per salvare la loro storia. A scegliere di chiudere definitivamente la relazione, sarebbe stata la, il cui cuore non avrebbe mai smesso di battere per l’ex ...

Pubblicità

IsaeChia : Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati (e c’entrerebbe Gigi D’Alessio) - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio ignora Anna Tatangelo: nessuna dedica per lei #Musica #23giugno - snflwertae : io devo ripetere e questi mettono anna tatangelo e gigi d'alessio a palla - Novella_2000 : Gigi D'Alessio ha chiesto di non menzionare l'ex Anna Tatangelo nel suo show: il rumor di Chi - andreastoolbox : Gigi D'Alessio ha chiesto di non parlare di Anna Tatangelo nel suo show? -