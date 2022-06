Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori si sono lasciati «Lei pensa ancora a Gigi D’Alessio» (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo un anno dall’annuncio ufficiale del fidanzamento, Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori si sono lasciati: scopriamo cosa è successo e la rivelazione shock di The People Gossip in merito alla cantante e l’ex Gigi D’Alessio! Leggi anche: Livio Cori è Liberato? Il segreto del fidanzato di Anna Tatangelo Anna Tantangelo e Livio Cori si sono lasciati... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo un anno dall’annuncio ufficiale del fidanzamento,e ilsi: scopriamo cosa è successo e la rivelazione shock di The People Gossip in merito alla cantante e l’ex! Leggi anche:è Liberato? Il segreto deldiTantangelo esi...

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : Anna Tatangelo è tornata single: 'Il suo cuore non avrebbe mai smesso di battere per l'ex' - BITCHYFit : Tatangelo cancellata da D’Alessio: come mai Anna non è stata menzionata nello show di Gigi - IsaeChia : Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati (e c’entrerebbe Gigi D’Alessio) - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio ignora Anna Tatangelo: nessuna dedica per lei #Musica #23giugno - snflwertae : io devo ripetere e questi mettono anna tatangelo e gigi d'alessio a palla -