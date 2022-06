Anita Alvarez star Usa del nuoto sincronizzato, sviene ai Mondiali in acqua, salvata dalla sua allenatrice (Di giovedì 23 giugno 2022) La sincronetta americana ha accusato un malore al termine del suo esercizio, è svenuta ed è stata per diversi secondi sott’acqua priva di sensi. Poi l’intervento che le ha salvato la vita Leggi su corriere (Di giovedì 23 giugno 2022) La sincronetta americana ha accusato un malore al termine del suo esercizio, è svenuta ed è stata per diversi secondi sott’priva di sensi. Poi l’intervento che le ha salvato la vita

