Anita Alvarez: malore durante l’allenamento, l’allenatrice la salva (Di giovedì 23 giugno 2022) malore per la campionessa di nuoto sincronizzato statunitense durante l’allenamento, salvata miracolosamente dalla sua allenatrice, Andrea Fuentes. Momenti di grande paura a Budapest: caldo, stress e fatica dovuta all’allenamento le cause dello svenimento. L’Head Coach della sincronette rassicura e scherza su Instagram: “L’abbiamo capito fin dal malore che la routine d’allenamento sarebbe stata ‘on fire’!“. Ringrazia tutti gli auguri di pronta guarigione e conferma: “tutti i valori sono nella norma. A volte dimentichiamo che queste cose possono succedere negli sport di resistenza, e il nuoto sincronizzato non fa eccezione.” Entro domani il verdetto del dottore che deciderà la partecipazione o meno della nuotatrice alla competizione di Budapest. malore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)per la campionessa di nuoto sincronizzato statunitenseta miracolosamente dalla sua allenatrice, Andrea Fuentes. Momenti di grande paura a Budapest: caldo, stress e fatica dovuta alle cause dello svenimento. L’Head Coach della sincronette rassicura e scherza su Instagram: “L’abbiamo capito fin dalche la routine d’allenamento sarebbe stata ‘on fire’!“. Ringrazia tutti gli auguri di pronta guarigione e conferma: “tutti i valori sono nella norma. A volte dimentichiamo che queste cose possono succedere negli sport di resistenza, e il nuoto sincronizzato non fa eccezione.” Entro domani il verdetto del dottore che deciderà la partecipazione o meno della nuotatrice alla competizione di Budapest....

Pubblicità

SkySport : Nuoto, Mondiali 2022 a Budapest. Anita Alvarez perde i sensi in acqua: allenatrice la salva #SkySport - TgLa7 : Momenti di paura ai mondiali di nuoto di #Budapest2022. Nel corso della finale del nuoto sincronizzato la statunite… - romatoday : La nuotatrice sviene in acqua: momenti di grande paura ai Mondiali - LucaSince1982 : RT @AntonioCorsa: Una delle possibili foto dell'anno. La nuotatrice (sincronizzato) Anita Álvarez sviene sott'acqua durante la sua performa… - filippomricci : Questa foto di @oliscarff è incredibile. Il corpo esanime a sinistra, la tensione massima in quello di destra. La p… -