Anita Alvarez, la nuotatrice ha un malore sott'acqua e rimane sotto. Il salvataggio | VIDEO ricostruzione (Di giovedì 23 giugno 2022) Poteva finire molto male per Anita Alvarez, la nuotatrice statunitense che ieri ai Mondiali di nuoto di Budapest, è svenuta sott'acqua ed è rimasta incosciente a causa del suo malore per diversi secondi. Nonostante il luogo nessuno si era reso conto della situazione. Tranne la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che si è tuffata per salvarla. Anita Alvarez: il VIDEO a Budapest, la nuotatrice sviene sott'acqua L'atleta 25enne era ormai alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato quando è finita a fondo vasca per una decina di second: Andrea Fuentes, la sua coach si è tuffata nella vasca per soccorrerla. Dopo il malore sono intervenuti medici e i paramedici che hanno trasportato ...

