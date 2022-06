Anita Alvarez, chi è la star USA del nuoto sincronizzato che è svenuta in acqua ai Mondiali ed è stata salvata dall’allenatrice (Di giovedì 23 giugno 2022) Anita Alvarez, chi è la star americana del nuoto sincronizzato colta da un malore improvviso durante la finale di esercizio libero di nuoto sincronizzato. Anita Alvarez, sincronetta svenuta in acqua ai Mondiali: salvata dall’allenatrice Paura durante i Mondiali di nuoto di Bucarest 2022 per i presenti all’interno dell’impianto Szechy pool e milioni di telespettatori da casa. Mentre veniva disputata la finale dell’esercizio libero di nuoto sincronizzato, infatti, la star americana Anita Alvarez, 25 anni, è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022), chi è laamericana delcolta da un malore improvviso durante la finale di esercizio libero di, sincronettainaiPaura durante ididi Bucarest 2022 per i presenti all’interno dell’impianto Szechy pool e milioni di telespettatori da casa. Mentre veniva disputata la finale dell’esercizio libero di, infatti, laamericana, 25 anni, è...

