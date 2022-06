Angela da Mondello di “non ce n’è Coviddi” è positiva al virus e ricoverata in ospedale: “Il karma? Ho letto tante cose brutte” (Di giovedì 23 giugno 2022) Proprio lei che è salita alla ribalta delle cronache con il tormentone “non ce n’è Coviddi” con cui negava la forza del virus che da più di due anni tiene sotto scacco il mondo intero, adesso non solo è risultata positiva per la seconda volta, ma è stata anche ricoverata in ospedale. Stiamo parlando di Angela da Mondello, vero nome Angela Chianello: “Non ce n’è Coviddi, a Palermo non ce n’è Coviddi”, aveva detto durante la calda estate siciliana del 2020 in collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso. Il primo lockdown era appena terminato, ma per Angela il Covid-19 non era mai esistito. Tra sole, mare, giochi e assembramenti, “Non ce n’è Coviddi” era diventato il tormentone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Proprio lei che è salita alla ribalta delle cronache con il tormentone “non ce n’è” con cui negava la forza delche da più di due anni tiene sotto scacco il mondo intero, adesso non solo è risultataper la seconda volta, ma è stata anchein. Stiamo parlando dida, vero nomeChianello: “Non ce n’è, a Palermo non ce n’è”, aveva detto durante la calda estate siciliana del 2020 in collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso. Il primo lockdown era appena terminato, ma peril Covid-19 non era mai esistito. Tra sole, mare, giochi e assembramenti, “Non ce n’è” era diventato il tormentone ...

