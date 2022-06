Aneurismi aortici addominali | Iachino Min Salute | “Sinergia tecnologia-medicina importante per queste patologie”

Pubblicità

Oltre i tre quarti degliinteressano la porzione addominale dell'aorta. È più frequente di quanto si creda con un'incidenza tripla negli uomini e una correlazione diretta con l'età: ...Oltre i tre quarti degliinteressano la porzione addominale dell'aorta. È più frequente di quanto si creda con un'incidenza tripla negli uomini e una correlazione diretta con l'età: ...ROMA - Con #Here for You, è partito da oggi 22 giugno il tour dell’unità mobile di Medtronic, tra le aziende leader dell' HealthCare Technology per sensibilizzare medici e cittadini sui nuovi trattame ...Roma, 22 giugno 2022 - Parte #Here for You, l’unità mobile di Medtronic per sensibilizzare medici e cittadini sui nuovi trattamenti per l’Aneurisma dell’Aorta Addominale. Dal 21 giugno al primo luglio ...