Anelli per le tende: idee intelligenti di riciclo creativo! (Di giovedì 23 giugno 2022) Anelli per tende: tantissime idee di riciclo creativo Gli Anelli di per tende o per il fai da te, sono un ottimo materiale con cui è possibile realizzare diversi oggetti ed alcuni decorazioni. Ecco qualche consiglio utile. 1.Porta lettere Utilizzando un anello per tende e due fasce di cuoio, potete realizzare in pochi minuti un comodissimo porta lettere da appendere ad una parete. Fonte immagine 2.Appendino chic Realizzato anche in questo caso con delle fasce di cuoio, questo appendino è davvero molto semplice da creare e può essere messo in qualsiasi angolo della casa. Fonte immagine 3.Porta asciugamani Utile non solo in bagno ma anche in cucina questo porta asciugamani è stato creato con degli Anelli fissati ad un'asse di legno tramite dei ganci di ...

