Amministrative: Boccia, 'Pd unisce progressisti, basta rodeo alleanze' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu- (Adnkronos) - "I dibattiti che si rincorrono nei palazzi in queste ore sul 'chi sceglie chi' sono assolutamente incomprensibili. La politica non è un rodeo tra singoli protagonisti ma costruzione di un'idea comune di società". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e commissario della Federazione di Cosenza dalle elezioni Amministrative del 2021 fino al congresso che ha portato all'elezione del nuovo segretario provinciale Vittorio Pecoraro e della nuova presidente Maria Locanto, intervenendo alla prima assemblea del Pd di Cosenza dopo il congresso. "In queste ore, come dimostra anche la bella e partecipata assemblea provinciale del Pd di Cosenza, noi siamo al lavoro per dare al Paese una prospettiva comune; non ci stancheremo mai di lavorare per unire e rafforzare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu- (Adnkronos) - "I dibattiti che si rincorrono nei palazzi in queste ore sul 'chi sceglie chi' sono assolutamente incomprensibili. La politica non è untra singoli protagonisti ma costruzione di un'idea comune di società". Così Francesco, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e commissario della Federazione di Cosenza dalle elezionidel 2021 fino al congresso che ha portato all'elezione del nuovo segretario provinciale Vittorio Pecoraro e della nuova presidente Maria Locanto, intervenendo alla prima assemblea del Pd di Cosenza dopo il congresso. "In queste ore, come dimostra anche la bella e partecipata assemblea provinciale del Pd di Cosenza, noi siamo al lavoro per dare al Paese una prospettiva comune; non ci stancheremo mai di lavorare per unire e rafforzare la ...

