“Amici”, chi sostituirà Raimondo Todaro? In lizza un ballerino del talent show (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella prossima edizione di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, non potrebbe esserci Raimondo Todaro. Il ballerino, dopo una sola stagione, potrebbe salutare il talent show di Canale 5. L’indiscrezione, però, non è stata ancora confermata dai vertici della Mediaset. Si pensa però già al sostituto, che potrebbe essere uno dei professionisti di “Amici”. (Continua dopo la foto…) Raimondo Todaro via da “Amici”? Raimondo Todaro è stato uno dei professori della ventunesima edizione di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ballerino è ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella prossima edizione di ““,condotto da Maria De Filippi su Canale 5, non potrebbe esserci. Il, dopo una sola stagione, potrebbe salutare ildi Canale 5. L’indiscrezione, però, non è stata ancora confermata dai vertici della Mediaset. Si pensa però già al sostituto, che potrebbe essere uno dei professionisti di “”. (Continua dopo la foto…)via da “”?è stato uno dei professori della ventunesima edizione di “”,condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ilè ...

