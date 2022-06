Amazon Italia, entro fine anno 3mila posti a tempo indeterminato (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel quadro del ‘Piano Italia’, Amazon annuncia che creerà 3.000 posti di lavoro a tempi indeterminato nel nostro Paese entro la fine dell’anno, portando così la forza lavoro complessiva dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000, in più di 50 sedi in tutta Italia. Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti che analizza le grandi aziende in Italia, Amazon è la realtà privata che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni. In media, dall’avvio delle attività in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 26 posti di lavoro a tempo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel quadro del ‘Piano’,annuncia che creerà 3.000di lavoro a tempinel nostro Paeseladell’, portando così la forza lavoro complessiva dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000, in più di 50 sedi in tutta. Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti che analizza le grandi aziende inè la realtà privata che ha creato piùdi lavoro innegli ultimi 10 anni. In media, dall’avvio delle attività innel 2010, ogni settimanaha creato più di 26di lavoro a...

