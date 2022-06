Amazon assume: 3mila nuovi posti di lavoro entro fine anno (Di giovedì 23 giugno 2022) Amazon ha annunciato la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro fine anno. Il colosso di e-commerce aumenterà la forza lavoro dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000 entro la fine del 2022, nelle oltre 50 sedi sparse sul territorio nazionale. “Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate” ha detto Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. ” È particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualità, come certificato nel 2021 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022)ha annunciato la creazione di 3.000dia tempo indeterminato. Il colosso di e-commerce aumenterà la forzadai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000ladel 2022, nelle oltre 50 sedi sparse sul territorio nazionale. “è diventata una delle più grandi creatrici didiin Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate” ha detto Mariangela Marseglia, Country Manager di.it e.es. ” È particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualità, come certificato nel 2021 ...

Pubblicità

telodogratis : Amazon assume: 3mila nuovi posti di lavoro entro fine anno - ItaliaInforma2 : #Amazon continua a investire sui talenti italiani: 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 20… - Moixus1970 : RT @classcnbc: AMAZON PREPARA ALTRE 3.000 ASSUNZIONI IN ITALIA Entro fine anno #Amazon assumerà 3.000 persone in #Italia: la sua forza lav… - giuliog : RT @romatoday: Amazon assume 3.000 lavoratori: come candidarsi - telodogratis : Amazon assume 3.000 lavoratori: come candidarsi -