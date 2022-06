Amadeus e Giovanna all’incontro di Papa Francesco: le dichiarazioni della coppia (Di giovedì 23 giugno 2022) Martedì 22 giugno, su Rai1 e Tv2000, dalle 18:15 è stato trasmesso l’incontro tra Papa Francesco e le famiglie. La conduzione dell’evento è stata affidata ad Amadeus e alla moglie Giovanna Civitillo. L’emozione della coppia In occasione del 10° incontro di Papa Francesco con le famiglie, Amadeus e Giovanna hanno condotto insieme l’evento dall’Aula Paolo VI in Vaticano. I due coniugi si sono ritrovati in una “veste” inedita. Ai microfoni di Famiglia Cristiana, la coppia non ha nascosto l’emozione: “Siamo molto felici ed emozionati di trovarci come famiglia di fronte al Santo Padre”. A tal proposito Amadeus e Giovanna hanno sostenuto che per loro la famiglia viene ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Martedì 22 giugno, su Rai1 e Tv2000, dalle 18:15 è stato trasmesso l’incontro trae le famiglie. La conduzione dell’evento è stata affidata ade alla moglieCivitillo. L’emozioneIn occasione del 10° incontro dicon le famiglie,hanno condotto insieme l’evento dall’Aula Paolo VI in Vaticano. I due coniugi si sono ritrovati in una “veste” inedita. Ai microfoni di Famiglia Cristiana, lanon ha nascosto l’emozione: “Siamo molto felici ed emozionati di trovarci come famiglia di fronte al Santo Padre”. A tal propositohanno sostenuto che per loro la famiglia viene ...

