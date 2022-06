Allegri porta l’ex moglie in Tribunale: “ha speso per sé i soldi destinati al figlio” (Di giovedì 23 giugno 2022) Un’altra situazione fuori dal campo per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus ha denunciato l’ex moglie e la vicenda è finita in Tribunale. Il livornese è concentrato sull’inizio della prossima stagione, ma prima dovrà risolvere un’altra situazione: Allegri avrebbe denunciato la ex compagna, Claudia Ughi con l’accusa di aver destinato una parte della somma mensile di 10mila euro dovuta al mantenimento del figlio per altro scopo, nel dettaglio appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Già nel gennaio 2021 l’allenatore della Juventus aveva richiesto al Tribunale la riduzione della somma mensile a 5mila euro perché “disoccupato” da due anni dopo l’addio alla Juventus, il ricorso era stato respinto. La separazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Un’altra situazione fuori dal campo per l’allenatore Massimiliano, il tecnico della Juventus ha denunciatoe la vicenda è finita in. Il livornese è concentrato sull’inizio della prossima stagione, ma prima dovrà risolvere un’altra situazione:avrebbe denunciato la ex compagna, Claudia Ughi con l’accusa di aver destinato una parte della somma mensile di 10mila euro dovuta al mantenimento delper altro scopo, nel dettaglio appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Già nel gennaio 2021 l’allenatore della Juventus aveva richiesto alla riduzione della somma mensile a 5mila euro perché “disoccupato” da due anni dopo l’addio alla Juventus, il ricorso era stato respinto. La separazione ...

Pubblicità

infoitsport : Allegri porta in tribunale la ex moglie: 'Ha usato per altri scopi i soldi destinati al figlio' - vaniacavi : RT @saponetta15: economia di guerra. ' DOPO CHIAMBRETTI, ANCHE MASSIMILIANO ALLEGRI PORTA IN TRIBUNALE LA EX CLAUDIA UGHI: 'HA SPESO PER… - saponetta15 : economia di guerra. ' DOPO CHIAMBRETTI, ANCHE MASSIMILIANO ALLEGRI PORTA IN TRIBUNALE LA EX CLAUDIA UGHI: 'HA SP… - telodogratis : Allegri porta in tribunale la ex moglie: “Ha usato per altri scopi i soldi destinati al figlio” - ericcardi : A dir vero mi fanno un po’ schifo. Braccini corti con tutti quesi soldi, vergogna! -