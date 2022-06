Allegri lascia la Juventus? Si punta al grande ritorno (Di giovedì 23 giugno 2022) La scorsa stagione rischia di essere letale per Allegri; il tecnico bianconero, infatti, potrebbe lasciare la Juventus. Il quarto posto in campionato, due finali perse (coppa Italia e Supercoppa, entrambe contro l’Inter) e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Risultati non proprio ottimali per una squadra con ambizioni decisamente diverse e soprattutto con l’obbligo, visto la storia del club, di vincere ogni anno. Il rendimento sul campo ha sicuramente diverse motivazioni dalla cessione di Ronaldo, a qualche errore di troppo sul mercato passando per, specialmente secondo i tifosi, gli errori di Allegri. AnsafotoLa tifoseria bianconera, infatti, non ha mai completamente gradito il ritorno del tecnico bianconero, ritenuto non più adatto (per lo stile del gioco) ad un calcio ormai ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 giugno 2022) La scorsa stagione rischia di essere letale per; il tecnico bianconero, infatti, potrebbere la. Il quarto posto in campionato, due finali perse (coppa Italia e Supercoppa, entrambe contro l’Inter) e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Risultati non proprio ottimali per una squadra con ambizioni decisamente diverse e soprattutto con l’obbligo, visto la storia del club, di vincere ogni anno. Il rendimento sul campo ha sicuramente diverse motivazioni dalla cessione di Ronaldo, a qualche errore di troppo sul mercato passando per, specialmente secondo i tifosi, gli errori di. AnsafotoLa tifoseria bianconera, infatti, non ha mai completamente gradito ildel tecnico bianconero, ritenuto non più adatto (per lo stile del gioco) ad un calcio ormai ...

