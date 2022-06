Allegri, ecco la mossa per arrivare all’attaccante: si chiude a breve (Di giovedì 23 giugno 2022) Una vera e propria rivoluzione in attacco; Allegri ha bisogno di diversi rinforzi e sembra aver deciso su chi puntare per il prossimo anno. Il reparto che, in questa sessione di mercato, rischia di subire la maggiore rivoluzione è senza dubbio quello offensivo. Gli addii di Dybala e Bernardeschi, il mancato riscatto di Morata e le domande su Kean, obbligano la Juventus a portare alla corte di Allegri almeno tre nuovi attaccanti, due esterni e il vice Vlahovic. AnsafotoSe per il centravanti di riserva ci sono diverse idee, sulle corsie gli obiettivi sembrano essere piuttosto chiari. Il primo è, ovviamente, Di Maria con le parti più vicino rispetto al passato e con maggiore fiducia sul buon esito dell’operazione. Per quanto riguarda, invece, il secondo esterno che dovrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo della Juventus, la società bianconera ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 giugno 2022) Una vera e propria rivoluzione in attacco;ha bisogno di diversi rinforzi e sembra aver deciso su chi puntare per il prossimo anno. Il reparto che, in questa sessione di mercato, rischia di subire la maggiore rivoluzione è senza dubbio quello offensivo. Gli addii di Dybala e Bernardeschi, il mancato riscatto di Morata e le domande su Kean, obbligano la Juventus a portare alla corte dialmeno tre nuovi attaccanti, due esterni e il vice Vlahovic. AnsafotoSe per il centravanti di riserva ci sono diverse idee, sulle corsie gli obiettivi sembrano essere piuttosto chiari. Il primo è, ovviamente, Di Maria con le parti più vicino rispetto al passato e con maggiore fiducia sul buon esito dell’operazione. Per quanto riguarda, invece, il secondo esterno che dovrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo della Juventus, la società bianconera ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - JManiaSite : #Koulibaly cambia versione: di recente si era detto tutt'altro che sicuro della sua permanenza al #Napoli, ecco cos… - infoitsport : Cambiaso Juve, una nuova freccia per Allegri: ecco chi è l'esterno rossoblù - pccpla : RT @junews24com: Cambiaso Juve, una nuova freccia per Allegri: ecco chi è l'esterno rossoblù - - pccpla : RT @junews24com: Kostic Juve, anche Allegri in pressing: ecco come convincere l'Eintracht - -