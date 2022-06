Allegri aveva chiesto di dimezzare a 5mila euro l’assegno per il figlio: «Sono disoccupato» (Di giovedì 23 giugno 2022) Molto spazio dedicato dai giornali alla vicenda di Massimiliano Allegri che ha denunciato la sua ex Claudia Ughi accusandola di aver distratto i soldi destinati al mantenimento del figlio. L’ha denunciata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Dalla vicenda emerge che due anni fa Allegri chiese di dimezzare lo stipendio di mantenimento da 10 a 5mila a euro a causa della sua disoccupazione. Ne scrive anche La Stampa: Così lui, il 27 gennaio 2021, chiede di abbassare la somma del mantenimento a cinquemila euro al mese. «Sono disoccupato da due anni», scrive nel ricorso. E accusa l’ex compagna di utilizzare i soldi per altri scopi, non per il figlio. «Ha distratto parte delle somme mensili», ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Molto spazio dedicato dai giornali alla vicenda di Massimilianoche ha denunciato la sua ex Claudia Ughi accusandola di aver distratto i soldi destinati al mantenimento del. L’ha denunciata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Dalla vicenda emerge che due anni fachiese dilo stipendio di mantenimento da 10 aa causa della sua disoccupazione. Ne scrive anche La Stampa: Così lui, il 27 gennaio 2021, chiede di abbassare la somma del mantenimento a cinquemilaal mese. «da due anni», scrive nel ricorso. E accusa l’ex compagna di utilizzare i soldi per altri scopi, non per il. «Ha distratto parte delle somme mensili», ...

