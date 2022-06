Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra conclusiva di Restituzioni, “La fragilità e la forza” (Di giovedì 23 giugno 2022) È Restituzioni. La fragilità e la forza la mostra inaugurale delle GAllerie d’Italia di Napoli, nuovo museo di Intesa Sanpaolo aperto lo scorso 21 maggio in via Toledo. L’esposizione raccoglie circa 200 opere restaurate tra il 2019 e il 2021 nell’ambito del programma biennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che la Banca conduce da oltre trent’anni in collaborazione con il Ministero della Cultura. La XIX edizione di Restituzioni copre un arco cronologico di 26 secoli, spaziando dall’antichità al contemporaneo e fornisce così un ampio panorama del patrimonio artistico italiano. Visitabile fino al 25 settembre 2022, l’esposizione presenta il risultato dei restauri di 87 nuclei di opere per un totale di 231 manufatti, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) È. Lae lalainaugurale delle Griedi, nuovo museo di Intesa Sanpaolo aperto lo scorso 21 maggio in via Toledo. L’esposizione raccoglie circa 200 opere restaurate tra il 2019 e il 2021 nell’ambito del programma biennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che la Banca conduce da oltre trent’anni in collaborazione con il Ministero della Cultura. La XIX edizione dicopre un arco cronologico di 26 secoli, spaziando dall’antichità al contemporaneo e fornisce così un ampio panorama del patrimonio artistico italiano. Visitabile fino al 25 settembre 2022, l’esposizione presenta il risultato dei restauri di 87 nuclei di opere per un totale di 231 manufatti, ...

Pubblicità

napolista : Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra conclusiva di Restituzioni, “La fragilità e la forza” In mostra, fino a… - Giornaleditalia : Di Francesco, curatrice di Restituzioni, spiega l’opera ‘La Campana’ di Mainolfi esposta alle Gallerie d’Italia di… - Giornaleditalia : 'La Fragilità e la Forza': alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli inaugurata la mostra conclusiva di 'R… - Giornaleditalia : Silvia Foschi, Intesa Sanpaolo: “Restituzioni alle Gallerie di Napoli: in mostra 80 opere per un totale di 231 pezz… - Giornaleditalia : Bonsanti, curatore di Restituzioni: “Alle Gallerie d’Italia di Napoli 80 opere restaurate: da grandi capolavori all… -