Allarme siccità in Italia | Verso lo stato di emergenza nazionale: preoccupa il Mar Mediterraneo (Di giovedì 23 giugno 2022) In Italia preoccupa l’Allarme siccità lanciato dagli esperti: il Governo a lavoro per proclamare lo stato di emergenza nazionale Il Mar Mediterraneo (Foto ANSA)Gli esperti non hanno più alcun dubbio: l’Italia sta facendo i conti con un grave stato di siccità da Nord a Sud. Le temperature continuano a raggiungere dati record e l’assenza di pioggia sta arrecando gravi danni a fiume e campi agricoli. I danni sono già adesso incalcolabili e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Per questo motivo il Governo sembra deciso ad intervenire e l’obiettivo è quello di decretare presto lo stato di emergenza nazionale. I ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Inl’lanciato dagli esperti: il Governo a lavoro per proclamare lodiIl Mar(Foto ANSA)Gli esperti non hanno più alcun dubbio: l’sta facendo i conti con un gravedida Nord a Sud. Le temperature continuano a raggiungere dati record e l’assenza di pioggia sta arrecando gravi danni a fiume e campi agricoli. I danni sono già adesso incalcolabili e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Per questo motivo il Governo sembra deciso ad intervenire e l’obiettivo è quello di decretare presto lodi. I ...

Pubblicità

enpaonlus : Una ciotola di acqua fresca per gli animali domestici e selvatici! Un piccolo gesto per un grande conforto!… - fattoquotidiano : Non lo avessero detto, fosse stato inaspettato, si potrebbe anche dar la colpa alle sole calamità naturali, al camb… - fanpage : Roma il livello del fiume Tevere si è abbassato di sei centimetri in appena tre giorni e continua a scendere. Il li… - IsabellaPratesi : RT @WWFitalia: Allarme #siccita ?? Con la #crisiclimatica è indispensabile intervenire sui tanti errori fatti nella gestione dell'#acqua ??… - maryrinaldi09 : RT @GiaccardiChiara: Il livello del lago di Como è calato di 16 centimetri in 72 ore. Se non cambiamo abitudini e modello di sviluppo distr… -