Allarme siccità in Italia. Temperature superiori al bollente 2003 (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo le Temperature record del 2003 quest'anno a fine giugno il termometro fa registrare già 40 gradi. La problematicità maggiore con tali Temperature è la siccità che riguarda le acque dei nostri fiumi e dei bacini, al punto che le difficoltà si espandono fino alle aree delle acque internazionali e nei rapporti transfrontalieri. L'ultimo report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche ha rivelato delle notizie preoccupanti lanciando di conseguenza un Allarme. Il problema è sorto anche nella gestione con la Svizzera delle acque transfrontaliere del lago Maggiore e di quelle del fiume Isonzo con la Slovenia. I grandi bacini come i laghi di Como (13,5% di riempimento) e d'Iseo sono vicini al record negativo. Il lago Maggiore oggi riempito al 20% soltanto, mentre lo scorso anno i ...

