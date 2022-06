Alimenti | controlli Nas ristorazione etnica | 1 155 ispezioni | sequestrate 700 ton di cibo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos Salute) - Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha eseguito una campagna di controllo su tutto il territorio nazionale al fine di verificare la regolarità delle strutture die di preparazione enogastronomica essenzialmente riconducibili a culture di Paesi extra europei, nonché alla relativa filiera di fornitura di materie prime alimentari etniche. Ihanno inteso accertare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione e somministrazione degli, dello stato igienico e strutturale dei locali die degli esercizi di vendita e di stoccaggio degli. Particolare attenzione è stata riservata al mantenimento della catena del freddo, in relazione ai cibi da mangiare ...

Tuscia Web

si legge in una nota hanno verificato il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione e somministrazione degli, dello stato igienico e strutturale dei locali di ...... è stata sequestrata una tonnellata diprivi di tracciabilità. Fermo. Un cittadino ... carne e pesce all'interno di quattro congelatori trovati spenti durante idei Nas Como. Il ... Controlli nella ristorazione etnica, 700 tonnellate d'alimenti sequestrate, valore 3 milioni Controlli a tappeto sono scattati anche a Palermo. Settecento tonnellate di prodotti alimentari sequestrati, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro, 490 operatori segnalati all’autorità ...A maggio sono state 1.155 le ispezioni che hanno determinato l’accertamento di irregolarità in 506 strutture (pari al 43% circa degli obiettivi controllati), a seguito delle quali sequestrate 700 ...