Alfa Romeo - La Guardia di Finanza arruola la Giulia 2.0 Turbo (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la fugace anteprima del 2 giugno scorso, quando l'Alfa Romeo Giulia aveva aperto lo schieramento della Guardia di Finanza alla festa della Repubblica, ieri sera la berlina ha fatto bella mostra di sé in occasione della cerimonia per il 248 anniversario del Corpo, svolta a Roma presso il Centro Logistico e Sportivo della GdF. Antiterrorismo e pronto intervento. La vettura sarà assegnata ai Reparti AT-P.I. (Antiterrorismo e Pronto Intervento) e ai Nuclei Mobili: sarà impiegata prevalentemente per il controllo economico del territorio, attraverso il numero telefonico 117, e più in generale per compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al volante con preparazione specifica. Sia in virtù delle elevate prestazioni dell'auto, sia per i particolari impieghi istituzionali cui sarà ...

