Pubblicità

andreastoolbox : Alex Belli e Delia Duran, rapporti ogni tre giorni per avere un bambino: «Stiamo soffrendo» - zazoomblog : “Presto genitori”. Delia Duran e Alex Belli l’annuncio della coppia dopo mesi turbolenti - #“Presto #genitori”.… - lilcutiegremlin : È meglio un giorno da questo Alex Belli, punto. ???? #solex - misslisebet1 : RT @alepontecorvo: “A questo punto contattiamo pure i servizi segreti, sua santità e Topo Gigio e chiudiamo la faccenda.” @blogtivvu il mio… - p4radiso : Il modo in cui ho letto queste parole esattamente con la voce di Alex belli -

Il Sussidiario.net

Trae Delia Duran c'è ancora chimica. Un'alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero deciso di ...Dal GF Vip a Tale e Quale Show: piovono smentite Le prime smentite le pubblica in queste ore The Pipol Tv che fa calare il sipario sul possibile approdo die Davide Silvestri come ... Alex Belli e Delia Duran, passione a Mykonos/ Ironia social: “Spontanei e naturali” Alex Belli e Delia Duran, richiesta shock: devono farlo veramente. La clamorosa confessione dell'ex gieffina apre scenari diversi sul futuro ...Tra Alex Belli e Delia Duran c'è ancora chimica. Un'alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso ...