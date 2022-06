Al Pesaro Film Festival Giancarlo Giannini omaggia Lina Wertmüller

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ultimo giorno per ilCircus dedicato ai più piccoli che ha avuto grande partecipazione: alle 16.00, sempre in Pescheria, ci sarà la seconda parte di Animascopio a cura di Claudia Muratori.quando interverrà al? Alle 21.30 in Piazza del popolo, dopo la proiezione del videoclip Figlio di Almamegretta per la regia di Danjlo, l’attesissimo incontro con, tra i più grandi attori italiani del panorama internazionale, che presenterà Pasqualino Settebellezze (Italia, 1975) di, nella copia restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale con la collaborazione di RTI e ...