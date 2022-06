Agnelli (sindaco): ‘Per Castiglion Fiorentino gran ritorno d’immagine’ (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Un traguardo lungo ma che non è mai stato faticoso, perché la soddisfazione e la gratificazione che ha avuto anche la nostra città ad ospitare questi grandi testimonial dello sport ci ha dato davvero l’energia per affrontare questi momenti con grande trepidazione ma anche con grande soddisfazione, il ritorno di immagine per la città di Castiglion Fiorentino grazie al premio internazionale Fair Play Menarini e’ stato davvero un tassello fondamentale delle nostre attività di promozione turistica”. Lo dice Mario Agnelli sindaco di Castiglion Fiorentino, alla presentazione della 26esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si è tenuta nel salone d’onore del Coni a Roma. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Un traguardo lungo ma che non è mai stato faticoso, perché la soddisfazione e la gratificazione che ha avuto anche la nostra città ad ospitare questidi testimonial dello sport ci ha dato davvero l’energia per affrontare questi momenti conde trepidazione ma anche conde soddisfazione, ildi immagine per la città digrazie al premio internazionale Fair Play Menarini e’ stato davvero un tassello fondamentale delle nostre attività di promozione turistica”. Lo dice Mariodi, alla presentazione della 26esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si è tenuta nel salone d’onore del Coni a Roma. L'articolo ...

