Afghanistan, più di mille morti e aiuti impossibili: così il terremoto ha devastato il Paese (Di giovedì 23 giugno 2022) Proseguono in Afghanistan le operazioni di soccorso, condotte a mano, dopo il potente terremoto che ha distrutto i villaggi dell'est, uccidendo almeno mille persone. Le autorità ritengono che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, mentre i feriti sono circa 1.500, secondo le agenzie di stampa statali. La reale dimensione dei danni nei remoti villaggi delle montagne è difficile da stimare, mentre trasporti e comunicazioni sono difficoltosi, peggiorati dalle recenti frane legate alle piogge. I soccorritori sono arrivati in elicottero ma i lavori di soccorso sono segnati dalla partenza dal Paese delle organizzazioni umanitarie internazionali, causata dalla presa del potere da parte dei talebani nell'agosto scorso. Leggi su lastampa (Di giovedì 23 giugno 2022) Proseguono inle operazioni di soccorso, condotte a mano, dopo il potenteche ha distrutto i villaggi dell'est, uccidendo almenopersone. Le autorità ritengono che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, mentre i feriti sono circa 1.500, secondo le agenzie di stampa statali. La reale dimensione dei danni nei remoti villaggi delle montagne è difficile da stimare, mentre trasporti e comunicazioni sono difficoltosi, peggiorati dalle recenti frane legate alle piogge. I soccorritori sono arrivati in elicottero ma i lavori di soccorso sono segnati dalla partenza daldelle organizzazioni umanitarie internazionali, causata dalla presa del potere da parte dei talebani nell'agosto scorso.

Pubblicità

LaStampa : Afghanistan, più di mille morti e aiuti impossibili: così il terremoto ha devastato il Paese - AlessandroSali4 : RT @GiovanniLanzi2: In #Afghanistan un terremoto con migliaia di morti e dispersi ma senza nessuna possibilità di inviare aiuti. In #Ucrain… - LEBBY4EVER : RT @chruggeriTg2: #Afghanistan più di mille morti e aiuti impossibili: così il terremoto ha devastato il Paese - MimmoAdinolfi : @spaziprovvisori @Al___Zheimer ma su Mimosa Martini non feci alcun thread lodai il fatto che rispose ad un'utenza c… - PulcinoRossoner : RT @AlbertoLetizia2: Arrivano notizie spaventose dall'Afghanistan. Un terremoto ha causato più di 900 vittime. Paese sfortunato e senza pace -