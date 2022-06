Addio Svizzera, ora gli oligarchi fanno rotta per Dubai (Di giovedì 23 giugno 2022) Mosca chiama, Dubai risponde. Arriva dagli Emirati lo strano soccorso alla Russia, stretta nella morsa delle sanzioni occidentali da una parte e di un debito sovrano sempre più traballante dall’altra. Tutto parte dalla Svizzera, per decenni eldorado del commercio di materie prime russe. La Confederazione, prima dello scoppio della guerra, ospitava infatti il grosso degli intermediari che mettevano in contatto le grandi imprese russe del petrolio, dell’acciaio, dei diamanti, con gli acquirenti di tutto il mondo. Ma ora il meccanismo sembra essersi inceppato, con un progressivo spostamento del baricentro verso il Golfo Persico. Un esempio su tutti. I tre maggiori produttori di petrolio della Russia stanno valutando Dubai, capitale finanziaria degli Emirati, per le operazioni commerciali e molte altre aziende si sono già trasferite lì. ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Mosca chiama,risponde. Arriva dagli Emirati lo strano soccorso alla Russia, stretta nella morsa delle sanzioni occidentali da una parte e di un debito sovrano sempre più traballante dall’altra. Tutto parte dalla, per decenni eldorado del commercio di materie prime russe. La Confederazione, prima dello scoppio della guerra, ospitava infatti il grosso degli intermediari che mettevano in contatto le grandi imprese russe del petrolio, dell’acciaio, dei diamanti, con gli acquirenti di tutto il mondo. Ma ora il meccanismo sembra essersi inceppato, con un progressivo spostamento del baricentro verso il Golfo Persico. Un esempio su tutti. I tre maggiori produttori di petrolio della Russia stanno valutando, capitale finanziaria degli Emirati, per le operazioni commerciali e molte altre aziende si sono già trasferite lì. ...

