Accordo AdR-Coni: per gli atleti azzurri impegnati in eventi e gare nuove agevolazioni di viaggio (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – Siglato un Accordo di collaborazione tra Aeroporti di Roma e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sulle facilitazioni delle operazioni di viaggio in aeroporto per gli atleti impegnati in eventi e gare. Con questa partnership, infatti, verranno velocizzate tutte le procedure con l'obiettivo di ottimizzare i processi aeroportuali e garantire una customer experience di eccellenza per gli atleti e i loro staff. Il Coni comunicherà in anticipo ad AdR le liste nominative delle squadre insieme a tutti i dettagli operativi dei voli per poter organizzare in maniera idonea tale processo, rendendo ancora più veloci le procedure aeroportuali. Saranno inoltre previsti ed organizzati eventi in aeroporto per illustrare le ...

