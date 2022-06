Abilitazione all’insegnamento acquisito in Romania: posso insegnare? Sulla validità si pronuncerà l’Adunanza plenaria. Cosa sta succedendo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio di Stato (Sez. VII, Ord. 19 giugno 2022, n. 4807) ha demandato all’Adunanza plenaria la questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare se ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’U.E. presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio di Stato (Sez. VII, Ord. 19 giugno 2022, n. 4807) ha demandato alla questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare se ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’U.E. presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta. L'articolo .

Pubblicità

Franceschina273 : @CatiaMamone Io ricordo il mio esame, ma non è stato un trauma. Il mio incubo riguarda la laurea e il corso di abil… - Mekong66 : RT @leftsnoopy: @GiovaQuez Il bello è che sto ignorante cronico,che non conosce la storia più elementare,si dichiara 'intellettuale'. Beh,s… - scuolainforma : Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria: cosa prevede la riforma? - salvodal52 : RT @leftsnoopy: @GiovaQuez Il bello è che sto ignorante cronico,che non conosce la storia più elementare,si dichiara 'intellettuale'. Beh,s… - leftsnoopy : @GiovaQuez Il bello è che sto ignorante cronico,che non conosce la storia più elementare,si dichiara 'intellettuale… -