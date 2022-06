"A quelli come te non do lo spray antizanzare". La denuncia: ristoratore omofobo nella Puglia delle masserie di lusso (Di giovedì 23 giugno 2022) È accaduto a Savelletri di Fasano. Il racconto di un ragazzo gay al Bari Pride: "Ero in imbarazzo, umiliato davanti ai miei amici. Ho pianto per due ore" Leggi su repubblica (Di giovedì 23 giugno 2022) È accaduto a Savelletri di Fasano. Il racconto di un ragazzo gay al Bari Pride: "Ero in imbarazzo, umiliato davanti ai miei amici. Ho pianto per due ore"

