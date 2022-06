A Dublino il turismo riparte nel segno di Joyce | tra festival | cultura e natura è boom di visitatori

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Labitalia) - Ilneldi uno dei suoi concittadini più celebri, il grande scrittore James. L'evento che ogni anno, il 16 giugno, celebra le gesta compiute in una sola giornata dal protagonista della sua opera più importante, l'Ulisse, ha riempito piazze, musei, teatri, pub e non solo, diincuriositi e di volontari in costume d'epoca entusiasti di poter rievocare nuovamente il Bloomsday dopo due anni di stop a causa della pandemia. E con un motivo in più in questo 2022, dato che segna i 140 anni dalla nascita die il centenario dalla pubblicazione dell'Ulisse. Ma, soprattutto, segna il ritorno dei turisti nella capitale irlandese come non si vedevano dal periodo pre-Covid. A confermarlo Marcella ...