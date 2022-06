280 euro per 10 ore: l’offerta di lavoro shock | Ma la risposta è epica (Di giovedì 23 giugno 2022) Le offerte di lavoro che vengono costantemente proposte ai più giovani è uno degli argomenti più dibattuti sul web, con interventi anche da parte di personaggi di spicco. Come noto, sono tanti gli imprenditori che lamentano la mancanza di manodopera, aggiungendo che al giorno d’oggi i giovani non avrebbero voglia di lavorare e puntando spesso il dito contro il reddito di cittadinanza. Basti pensare alle frequenti parole di fuoco di Flavio Briatore, ma anche alle dichiarazioni di Alessandro Borghese e altri volti noti. Ma è proprio sui social che troppo spesso compaiono proposte di lavoro da brividi, con salari da fame per un impegno che arriva a richiedere anche molto più di 8 ore lavorative giornaliere. E’ proprio quanto accaduto ad una ragazza di Napoli, Francesca Sebastiani, 22 anni, che ha pubblicato un video su TikTok per ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Le offerte diche vengono costantemente proposte ai più giovani è uno degli argomenti più dibattuti sul web, con interventi anche da parte di personaggi di spicco. Come noto, sono tanti gli imprenditori che lamentano la mancanza di manodopera, aggiungendo che al giorno d’oggi i giovani non avrebbero voglia di lavorare e puntando spesso il dito contro il reddito di cittadinanza. Basti pensare alle frequenti parole di fuoco di Flavio Briatore, ma anche alle dichiarazioni di Alessandro Borghese e altri volti noti. Ma è proprio sui social che troppo spesso compaiono proposte dida brividi, con salari da fame per un impegno che arriva a richiedere anche molto più di 8 ore lavorative giornaliere. E’ proprio quanto accaduto ad una ragazza di Napoli, Francesca Sebastiani, 22 anni, che ha pubblicato un video su TikTok per ...

Pubblicità

repubblica : Napoli, 10 ore di lavoro al giorno per 280 euro al mese: il no di Francesca virale su TikTok [di Pasquale Raicaldo] - GiancarloCharly : Rifiuta lavoro di dieci ore al giorno per 280 euro al mese: «Voi giovani non avete voglia di lavorare». La risposta… - rep_napoli : Napoli, 10 ore di lavoro al giorno per 280 euro al mese: il no di Francesca virale su TikTok [di Pasquale Raicaldo]… - Eli74505503 : RT @Misurelli77: Purtroppo il reddito di cittadinanza ha sostituito degli ottimi stipendi con tutti i diritti. 10 ore di lavoro al giorno p… - Bianca34874951 : RT @confundustria: #Napoli ragazza di 22 anni rifiuta 280 euro al mese per 10 ore al giorno e denuncia: «Mi hanno risposto che i giovani no… -