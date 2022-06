Zelensky chiede nuove sanzioni, sale tensione tra Russia e Lituania (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mentre la guerra sul campo continua, con ancora morte e distruzione in Ucraina, si acuisce lo scontro tra Russia e Occidente. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale, è tornato a chiedere il supporto dei partner. Secondo il leader ucraino, il “settimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea è necessario il prima possibile”. “La Russia – ha detto – deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea. Un'altra minaccia russa alla Lituania – ha aggiunto – un'altra ondata di pressione energetica, un'altra serie di bugie dei funzionari russi sulla crisi alimentare sono tutti argomenti per concordare il settimo pacchetto di sanzioni”. Proprio con la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mentre la guerra sul campo continua, con ancora morte e distruzione in Ucraina, si acuisce lo scontro trae Occidente. Il presidente ucraino, Volodymyr, nel consueto videomessaggio serale, è tornato are il supporto dei partner. Secondo il leader ucraino, il “settimo pacchetto didell'Unione europea è necessario il prima possibile”. “La– ha detto – deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea. Un'altra minaccia russa alla– ha aggiunto – un'altra ondata di pressione energetica, un'altra serie di bugie dei funzionari russi sulla crisi alimentare sono tutti argomenti per concordare il settimo pacchetto di”. Proprio con la ...

