Xiaomi | la forza dell' ecosistema

(Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è vita oltre gli smartphone. Il messaggio che lanciaè forte e chiaro, perché dopo esser diventato il terzo produttore di telefoni smart al mondo, il brand cinese nato nel 2010 punta ora a far conoscere il suo. Una realtà popolare da tempo sul mercato domestico, ma meno all’estero, che tra aspirapolvere, auricolari, purificatori, monopattini e centinaia di altri prodotti che spaziano dalla smart home al benessere e alla cura personale, conta a livello globale su circa 478 milioni di dispositivi collegati alla piattaforma che mescola intelligenza artificiale e Internet of Things, per avere sempre tutto connesso (quando serve). Nello spazio 104 di Parigi, riconvertito da servizio comunale di pompe funebri in centro culturale ed espositivo,ha presentato davanti ai giornalisti europei un assaggio di come ...