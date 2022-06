WWE | Santos Escobar sabota Tony D’Angelo | Carmelo Hayes ancora campione

Pubblicità

I risultati di Stand & DeliverNXT Women's Tag Team Championship : Dakota Kai & Raquel Gonzalez ... Ladder Match for the NXT North American Championship : Cameron Grimes batte Carmelo Hayes,...NXT North American Championship, Ladder Match :Escobar vs Solo Sikoa vs Grayson Waller vs Cameron Grimes vs Carmelo Hayes (C) Carmelo Hayes ( che abbiamo intervistato alcune settimane fa )... NXT Report 21-06-2022 – WWE durante la puntata aveva promesso ripercussioni se non fosse riuscito a vincere il titolo, vedremo cosa farà la prossima settimana dopo questo sabotaggio. TAG Carmelo Hayes North American Championship ...NXT In Your House 2022 - Risultati Live WWE: Riassumiamo in breve, in questo quick report, cosa è successo durante NXT In Your House.