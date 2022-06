Wimbledon, la tennista russa Natela Dzalamidze cambia nazionalità per partecipare al torneo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri russa, oggi georgiana. E’ questo il trucco che ha usato la tennista Natela Dzalamidze che ha deciso di cambiare nazionalità così da poter aggirare il divieto imposto da Wimbledon. Gli organizzatore del torneo londinese hanno comunicato lo scorso aprile che non avrebbero ammesso giocatori russi e bielorussi, in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del governo di Mosca. La tennista Natela Dzalamidze ha cambiato la nazionalità da russa a georgiana per poter partecipare a WimbledonIl cognome Dzalamidze è di chiare origini georgiane: la giustificazione a favore della ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri, oggi georgiana. E’ questo il trucco che ha usato lache ha deciso direcosì da poter aggirare il divieto imposto da. Gli organizzatore dellondinese hanno comunicato lo scorso aprile che non avrebbero ammesso giocatori russi e bielorussi, in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del governo di Mosca. Lahato ladaa georgiana per poterIl cognomeè di chiare origini georgiane: la giustificazione a favore della ...

Pubblicità

Luce_news : Wimbledon, la tennista russa Natela Dzalamidze cambia nazionalità per partecipare al torneo - Passportiva : RT @DaniGrassini: #Berrettini non abdica ma raddoppia all'#ATPQueens ???? ?? 7º titolo ATP ??4º titolo su erba ?33ª vittoria su 39 partite g… - PixstoryApp : Natela Dzalamidze, 22enne tennista numero 43 al mondo, ha deciso che cambierà nazionalità: da russa a georgiana --… - ruisseau : RT @fortnardelli: Per mettere in evidenza la stupidità del divieto di Wimbledon per i tennisti russi e bielorussi, basta vedere come una te… - Sport_Fair : La tennista che ha aggirato il divieto di #Wimbledon: la russa diventa georgiana e potrà partecipare alla competizi… -